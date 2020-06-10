Bayraktar TB2, 200 bin uçuş saatini tamamladı - Son Dakika

Bayraktar TB2, 200 bin uçuş saatini tamamladı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2, 200 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı.

Bayraktar TB2, 200 bin uçuş saatini tamamladı, System.String[]

Türkiye'nin ilk yerli ve milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2, 200 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar TB2, önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA Sistemi, 200 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı. Böylece yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp üretilen bu sınıftaki bir hava aracı, 200 bin saat uçarak gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı oldu.

Türkiye'nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan Bayraktar TB2, 2014'te TSK'nın envanterine girdi. 2015'te silahlandırılan insansız hava aracı, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor.

Şu anda envanterde bulunan 110 Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçleri tarafından 2014'ten beri yurt içi ve dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor.

İlk ihracat başarısı


Dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından ilgiyle takip edilen Bayraktar TB2 SİHA sisteminin başarısı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez gelişmiş bir hava aracı ihracatı yapılmasına da kapı araladı. Böylelikle Türk savunma sanayisinin en önemli adımlarından biri atıldı.

Yapılan anlaşmalar kapsamında Bayraktar TB2'ler, havacılıkta 100 yıllık bir geçmişe sahip olan ve dünyanın en büyük uçaklarını üreten Ukrayna'ya, sonrasında ise Katar'a ihraç edildi. Milli SİHA'ya ilgi duyan başka ülkelerle de görüşmeler devam ediyor.

Bayraktar TB2, 16 Temmuz 2019'da Kuveyt'te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak kendi rekorunu geliştirdi.

Türk havacılık tarihinde 27 saat 3 dakika havada kalarak en uzun havada kalış süresi ve 27 bin 30 feet yükseklikle Türkiye irtifa rekorunu kıran milli SİHA, 200 bin saatlik uçuşla Türk havacılık tarihinde bu kadar uzun süre başarıyla Türkiye'ye hizmet eden ilk hava aracı unvanını da kazandı.

- Zeytin Dalı Harekatı'na damga vurdu

Bayraktar TB2, TSK tarafından sınır içi ve ötesinde gerçekleştirilen Hendek, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında oyun kurucu olarak rol aldı. Savunma uzmanları, harekatların beklenenden çok daha kısa sürede sona ermesini ve daha az kayıp yaşanmasında en önemli etkenlerden birinin milli SİHA'lar olduğunu belirtti.

SİHA sistemleri, özellikle Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda bütün uçuşlarının yüzde 90'ından fazlasını yaparak 5 bin 300 saat uçuşla adeta harekata damgasını vurdu.


Terör örgütüne yönelik Pençe ve Kıran gibi birçok operasyonda görev yapan Bayraktar TB2 SİHA'lar, kırmızı listede aranan terör örgütünün sözde yöneticilerine yapılan operasyonlarda da önemli bir rol üstlendi.

Milli SİHA'lar mavi vatanın korunmasında da görev alıyor. Bu kapsamda Doğu Akdeniz'de görev yapan Fatih ve Yavuz sondaj gemilerine güvenlik için havadan refakat ediyor. Yine aynı kapsamdaki görevler için KKTC'de konuşlandırılmak üzere 16 Aralık 2019'da Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'ndan kalkarak Geçitkale Havaalanı'na inen Bayraktar TB2 SİHA, tarihi bir uçuşa imza attı.


Depremde görev yaptı

Bayraktar TB2 SİHA'lar, 24 Ocak'ta meydana gelen Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 25 dakika gibi çok kısa bir sürede bölgeye intikal ederek ulaşımın zor sağlandığı noktalardan Ankara'ya ve deprem olan illerin komuta merkezlerine görüntülü bilgi aktardı.

Bayraktar TB2 SİHA'lar, arama ve kurtarma çalışmalarına gökyüzünden destek vermenin yanı sıra deprem sonrası oluşan yoğun araç trafiğinin kontrol edilmesi ve gelecek yardımların aksamadan devamı için görev yaptı.


Barış Pınarı Harekatı'nda da TSK'nın keşif gözetleme kabiliyetlerini büyük oranda artırarak başarıya ulaşılmasına katkı sağlayan Bayraktar TB2'ler, aynı zamanda harekat boyunca birçok hedefi başarıyla imha etti. Son olarak, Bahar Kalkanı Harekatı'nda ilk defa sürü halinde filo olarak uçuşlar yaparak birçok zırhlı araç, obüs, Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) ve hava savunma sistemini imha etti.

Bayraktar TB2 SİHA, dünyada ilk defa muharebe sahasında birincil unsur olarak SİHA'ların kullanıldığı Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan hava araçlarının yaptığı tüm sortilerin yüzde 80'ini gerçekleştirdi.

Suriye'nin İdlib bölgesinde düzenlenen harekat kapsamında her türlü elektronik harbe rağmen başarıyla görev yapan Bayraktar TB2 SİHA'lar, 2 bin saatin üzerinde uçtu.

Bayraktar TB2 SİHA'ların dünya muharebe tarihinde ilk kez filolar halinde uçarak harekatta etkin görev yapması dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

Türkiye, kendi SİHA'sı ve mühimmatını üreten 6 ülkeden biri

Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahip olan Bayraktar TB2 SİHA sistemi, TSK envanterine giren ilk milli taktik insansız hava aracı sistemi olarak 2014'ten bu yana aktif olarak kullanılıyor.

Kanatlarında Roketsan tarafından üretilen 4 adet MAM-L ve MAM-C füzelerini taşıyabilen Bayraktar TB2, yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapma kabiliyetine sahip bulunuyor.

Bu özelliklerle Türkiye, dünyada kendi SİHA'sı ve mühimmatlarını üreten 6 ülkeden biri olarak öne çıkıyor. Yüzde 93 yerlilik oranına sahip milli SİHA, hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla "hızlı gör-ve-vur" özelliğine sahip hepsi bir arada çözüm sunan bir sistem olarak dikkati çekiyor.

TSK için silahlandırılan sistem, keşif, sürekli havadan gözetleme, hedef tespiti ve imha imkanı sağlıyor.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 01:29 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bayraktar TB2, 200 bin uçuş saatini tamamladı - Son Dakika Ekonomi

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