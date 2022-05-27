Bayraktar TB2 fiyatı belli oldu!

Türkiye tarafından üretilen insansız hava araçlarına olan ilgi giderek artıyor. Libya, Azerbaycan ve Ukrayna savaşında ve de Suriye ve Irak operasyonlarında kendini kanıtlayan Bayraktar TB2 fiyatı ise merak konusuydu.

Litvanya Savunma Bakanı tarafından dün başlatılan bir kampanyada, gerekli miktarda para toplanıp Türkiye'den alınacak SİHA'nın Ukrayna'ya gönderileceği söylendi. Bu doğrultuda Bayraktar TB2'nin de ne kadar olduğu ortaya çıktı.

Bayraktar TB2 fiyatı ne kadar?

Bayraktar TB2 SİHA'nın fiyatı konusunda aslında bazı tahminler vardı. Fakat net miktar bilinmiyordu. Litvanya Savunma Bakanı yaptığı paylaşımda vatandaşlarından Ukrayna'ya göndermek için TB2 alacaklarını ve bu yüzden bağış topladıklarını söyledi. Bununla birlikte hesap numaralarını paylaştı.

Yapılan paylaşımda halihazırda 1 milyon Euro toplandığı ve 5 milyon Euro'ya daha ihtiyaç olduğu söylendi. Yani 1 adet Bayraktar TB2 almanın maliyeti 6 milyon Euro. Tabii bu fiyatın ülkelere, anlaşmalara ve hava aracının donanımına göre değişebileceğini belirtelim.

Yerli İHA motoru tamamlandı: TUSAŞ ve Baykar teslim aldı!

Fakat alınacak TB2 modelinin silahlı ve uydu kontrolü olmayan versiyon olacağı tahmin ediliyor. Yani SİHA'nın baz modeli için fiyatlandırma 6 milyon Euro şeklinde olacak. Tabii buna uydu kontrolü ve yer kontrol birimleri gibi unsurlar eklendiğinde yükseleceğini söyleyelim.

Tabii Ukrayna, Türkiye ile yaptığı ilk anlaşma sırasında yer kontrol unsurlarını satın almıştı. Dolayısıyla tekrar bu birimlerin alınmasına gerek yok. Zira aynı anda kontrol edebileceği TB2 sayısı kısıtlı olsa da hepsini aynı komuta merkezinden yönetebilir.

TB2 SİHA özellikleri

Haberleşme menzili: <300 km – Uydu kontrolü ile sınırsız

Seyir – maksimum hız: 70 knot – 120 knot

Faydalı yük kapasitesi: 150 kg

Faydalı yük – ISR: Değiştirilebilir EO/IR/LD ya da çok amaçlı AESA Radar

Faydalı yük – mühimmatlar: 4 Adet lazer güdümlü akıllı mühimmat

Yakıt kapasitesi/ tipi: 300 Litre/ benzin

Kalkış ve iniş: Pist (Otomatik)

Maksimum kalkış ağırlığı: 700 kg

Havada kalış: 27 Saat

Kanat açıklığı: 12 metre

Yükseklik: 2.2 metre

Uzunluk: 6.5 metre

İtki tipi: 105 Hp içten yanmalı enjeksiyonlu motor

Operasyonel – maksimum irtifa: 18 bin feet – 25 bin feet

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!