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Bayraktar TB2'lerin Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslimatı tamamlandı - Son Dakika

Bayraktar TB2'lerin Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslimatı tamamlandı

05.02.2022 15:05

Bayraktar TB2'lerin Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslimatı tamamlandı ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Bayraktar TB2'lerin Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslimatının gerçekleştiğini duyurdu.

Bayraktar TB2'lerin Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslimatı tamamlandı

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Bayraktar TB2'lerin Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslimatının gerçekleştiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bayraktar SB2'lerin teslimatının tamamlandığını duyuran Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bir de video yayınladı. Videoda Bayraktar SB2'lerin uçuş esnasından görüntülere yer verildi. Demir, yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

"Baykar üretimi Bayraktar TB2'lerimizden Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza yeni teslimatlarımızı yaptık. Ayrıca teslim ettiğimiz SİHA'larda yerli imkanlarla ürettiğimiz 'Cats' kameralarımız kullanıldı. Hayırlı olsun."

Bayraktar TB2'lerin Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslimatı tamamlandı
Bayraktar TB2'lerin Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslimatı tamamlandı
Bayraktar TB2'lerin Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslimatı tamamlandı

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İsmail Demir, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bayraktar TB2'lerin Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslimatı tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayraktar TB2'lerin Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslimatı tamamlandı - Son Dakika
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