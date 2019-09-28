Bayraktar TB2 SİHA'lar Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jandarma Genel Komutanlığına 6 adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettiklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:50 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jandarma Genel Komutanlığına 6 adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettiklerini bildirdi.
Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Jandarma Genel Komutanlığına altı adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettik. Yüzden fazla yerli İHA/SİHA'yı güvenlik güçlerimizin envanterine katmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
İsmail Demir, söz konusu hava araçlarına ait bir videoyu da paylaşımına ekledi.
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