Bayraktar "Tüm Canlıların Hakları Var" - Son Dakika
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Bayraktar "Tüm Canlıların Hakları Var"

6 saat önce

İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Faruk Bayraktar, Sadece insanların değil doğadaki bütün canlıların hakları olduğunu söyledi.

Bayraktar

İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Faruk Bayraktar, Sadece insanların değil doğadaki bütün canlıların hakları olduğunu söyledi.


Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Konferanslar Serisi'nin 46. sayısında İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Faruk Bayraktar "İslam ve Çevre" başlıklı sunumunda bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.


Sadece insanların değil doğadaki bütün canlıların hakları olduğunu vurgulayarak sunumuna başlayan Prof. Dr. Mehmet Faruk Bayraktar, Allah'ın (C.C.) yarattığı evrende her şeyin bir düzen içerisinde olduğunu, ancak insanların tutum ve davranışlarının evrenin işleyişine ve çevreye etki ettiğine vurgu yaptı. "Temizlik imandandır" şeklinde hadis-i şerifin olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Bayraktar, temizliğin imanın göstergesi olduğu halde bazı Müslümanların yaşadığı yerlerde çöplerin olduğunu ve yeterince dikkat edilmediğini söyledi. Camilerin şadırvanlarında, tuvaletlerinde ve çevrelerinde gereken titizliğin gösterilmediğini katılımcılarla paylaşan Bayraktar, çevre düzeni konusunda da katılımcıları uyararak, her şeyin bir uyum içerisinde olması gerektiğini, binaların içlerinin istenilen zevkte boyanabileceğini; ancak dış cephelerinin ise çevresi ile uyum içerisinde olma zorunluluğunun olduğunu vurguladı.


Hz. Peygamber Efendimizin görüntüye ve uyuma çok önem verdiğini dile getiren Prof. Dr. Mehmet Faruk Bayraktar, insanların giydiği elbiselerin bile bir uyum içerisinde olması gerektiğinin altını çizdi. Toplumlarda model alma ve model olma sorunu olduğunu dile getiren öğretim üyesi, herkesin yaşam amacının bilincinde olması gerektiğini, örnek aldıklarına ve yaptıklarına dikkat etmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Ayrıca bitkilerin, hayvanların ve tüm canlıların hakları olduğunu önemle vurgulayan Bayraktar, çocukları ve gençleri; hayvanları, bitkileri ve insanları seven, doğaya karşı saygılı bilinçli bireyler olarak yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.


Program sonunda katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan Prof. Dr. Mehmet Faruk Bayraktar'a yaptığı başarılı çalışmalar ve sunumu için Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:00 Kaynak: İHA
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