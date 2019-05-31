Bayraktar: "Türkiye'de ekonomik örgütleri güçlü hale getirmemiz lazım"
1 saat önce
- Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın gelişi Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın konuşması ANKARA - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:54 Kaynak: AA
- Türkiye Ziraat Odaları Birliği
Genel Başkanı Şemsi Bayraktar
'ın gelişi
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın konuşması ANKARA - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, açıklamalarda bulundu. (2)
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