Son Dakika Haberleri: Bayram alışverişi için indirim panayırı kuruldu
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Bayram alışverişi için indirim panayırı kuruldu

2 saat önce

İSTANBUL – DHA, (Kurumsal Haber) -Markaların outlet mağazalarını için bulunduran Venezia Mega Outlet, müşterilerine daha uygun fiyatla ürün sunmak için düzenlediği indirim panayırını yeniden tekrarladığını duyurdu.

Bayram alışverişi için indirim panayırı kuruldu, System.String[]

İSTANBUL – DHA, (Kurumsal Haber) -

Markaların outlet mağazalarını için bulunduran Venezia Mega Outlet, müşterilerine daha uygun fiyatla ürün sunmak için düzenlediği indirim panayırını yeniden tekrarladığını duyurdu. Ramazan Bayramı dolayısıyla bugün başlayan panayır, 2 Haziran'a kadar devam edecek.

İndirim panayırına ilişkin detaylı bilgilendirmede bulunan Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "Outlet AVM olmanın verdiği fiyat avantajlarının yanı sıra ekstra düzenlediğimiz indirim panayırı ile tüketicilerimizin bayram öncesi yüzünü güldürmek istedik. Bu anlamda kampanyamız kapsamında Tekzen, Siemens, Yataş, Vestel gibi ilgi gören 30 markada bizim yanımızda yer aldı. Bir diğer amacımız ise hem stokları eritmek hem de yeni ürünlere yer açmak. Bu şekilde ürünleri maliyetinin altında fiyatlarla satışa sunuyoruz" dedi.

Oğuz Isıgöllü açıklamasının sonunda indirim panayırının AVM'nin metro katında gerçekleşeceğini de sözlerine ekledi.


Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:56 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, DHA, Güncel
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