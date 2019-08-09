Son Dakika Haberleri: Bayram alışverişi sırasında kaybolan kız çocuğu bulundu
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Bayram alışverişi sırasında kaybolan kız çocuğu bulundu

25 dakika önce

Van'ın Başkale ilçesinde çarşı merkezinde ailesinin yanındayken bir anlık dalgınlık sonucu kaybolan 9 yaşındaki Şevval Turgut bulundu.

Bayram alışverişi sırasında kaybolan kız çocuğu bulundu, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesinde çarşı merkezinde ailesinin yanındayken bir anlık dalgınlık sonucu kaybolan 9 yaşındaki Şevval Turgut bulundu.

Başkale ilçesine bağlı Koçdağı Mahallesi'nde yaşayan aile, kızlarıyla birlikte ilçe merkezine bayram alışverişine geldi. Alışveriş sırasında ailesinin bir anlık dalgınlığı sonucu kaybolan küçük çocuk, zabıta ekiplerinin yoğun arama çalışmasının ardından bulundu.

Küçük kız, kendisine ikram edilen yemeğin ardından babası Cebrail Turgut'a teslim edildi. - VAN
Başkale, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:18 Kaynak: İHA
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