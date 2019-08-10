Bayram alışverişi tüm yoğunluğuyla devam ediyor
47 dakika önce
Bayram tatiline özel ekstra indirimlerle alışveriş fırsatını ziyaretçileri için daha da cazip hala getiren indirim panayarının dördüncüsü, Venezia Mega Outlet'te başladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:19 Kaynak: İHA
Bayram tatiline özel ekstra indirimlerle alışveriş fırsatını ziyaretçileri için daha da cazip hala getiren indirim panayarının dördüncüsü, Venezia Mega Outlet'te başladı.
İtalyan tarzı mimarisiyle dünyaca ünlü markaların outlet mağazalarını İstanbul
'un Avrupa Yakası
'na taşıyan alışveriş merkezi, uzun bayram tatili boyunca indirim panayırı günleri ile ziyaretçilerine daha uygun fiyatlı ürün alternatifleri sunuyor. AVM içerisindeki birçok markanın yanı sıra çarşı pazar katındaki esnafın da katıldığı indirim panayırı, 9-18 Ağustos tarihleri arasında metro katında gerçekleşecek.
Yıl boyunca müşterilerine, fabrika satış fiyatlarıyla alternatifli ve kaliteli alışveriş fırsatı sunan mağazalar; yeni ürünlere yer açmak ve ekonomiyi hareketlendirmek için ürünlerini maliyetinin de altında fiyatlarla indirim panayırı süresince satışa sunuyor. - İSTANBUL
İBB paylaştı! Trafik yoğunluğu yüzde 8'e düştü Fenerbahçe ile Kolarov ön protokol imzaladı! Vazgeçen taraf tazminat ödeyecek Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kurban Bayramı Mesajı Devlet Bahçeli'den bayram mesajı: Birbirimize sırt çevirmek tarihi bir yanlıştır