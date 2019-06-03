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Bayram arefesinde şehitlikler ziyaret edildi

1 saat önce

Bayram arefesinde şehitlikler ziyaret edildiBURSA - Bursa'da şehit yakınları ve vatandaşlar, Ramazan Bayramı arifesinde mezarlık ve şehitlikleri ziyaret etti, dualar okudu.

Bayram arefesinde şehitlikler ziyaret edildi
BURSA - Bursa'da şehit yakınları ve vatandaşlar, Ramazan Bayramı arifesinde mezarlık ve şehitlikleri ziyaret etti, dualar okudu.
Ramazan Bayramı arifesinde Bursa'daki tüm mezarlıklar ve şehitlikler ziyaret ediliyor. Pınarbaşı Şehitliği'nde şehit yakınları, mezarları suladı, temizledi, Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti. Şehitlikleri ziyaret eden sadece şehit yakınları olmadı. Diğer vatandaşlar da şehitliğe girerek, vatan uğruna canını kaybeden tüm şehitlerin mezarı başında dualar etti. Şehit olan komşu oğlunu ziyarete gelen bir kadın ise "Komşum hasta olduğu için onun oğlunun mezarını ziyaret edip, temizliyorum. Dualar ediyoruz. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin" dedi.
Bayram arefesinde şehitlikler ziyaret edildi
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:13 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Genel
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