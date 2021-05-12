Bayram arifesinde şehit kabirlerine hüzünlü ziyaret - Son Dakika

Yozgat'ta şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliklerdeki yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.
Yozgat'ta düzenlenen şehitlik ziyareti programına şehit yakınları, Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ve il protokolü katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra şehitler için dua edildi. Duaların ardından şehit kabirleri tek tek ziyaret edilerek, gül ve karanfil bırakıldı.
Yozgat Valisi Polat, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.
Kaynak: AA
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