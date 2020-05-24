Bayram baklavaları evlere servis ediliyor - Son Dakika

Bayram baklavaları evlere servis ediliyor

İZMİR'de, baklava ustası Veysel Murat, beklediklerinin üzerinde sipariş aldıklarını belirterek, evlere paket servisin arttığını söyledi.

Bayram baklavaları evlere servis ediliyor, System.String[]

İZMİR'de, baklava ustası Veysel Murat, beklediklerinin üzerinde sipariş aldıklarını belirterek, evlere paket servisin arttığını söyledi. Bayram sofraları için raf ömrü uzun klasik baklavayı öneren Murat, kalan baklavaların ise derin dondurucuda istenildiği kadar muhafaza edilerek aynı tazelikte tüketilebileceğini ifade etti.

Ramazan Bayramı sofralarının vazgeçilmezi baklavaya talep arttı. Baklava ustası Veysel Murat, salı gününden itibaren siparişlerin teslimatlarına başlandığını anlattı. Geçen bayramlara oranla az ancak beklenilenden fazla talep aldıklarını dile getiren Murat, "Koronavirüse rağmen güzel bir bayram geçireceğiz. Çünkü insanlar yazlıklarına gitmediler. Evde kalanlar için de bayramlar baklavasız geçmez. Siparişlerimiz oldukça yoğun. Teslimatlar başladı" dedi. Baklavanın yapım aşamaları hakkında bilgi veren Veysel Murat, şunları söyledi:

"İlk aşamada baklavamızın tepsisini yağlıyoruz. İkinci aşamada incecik açılmış hamurumuzu döşüyoruz. 20 kat şeklinde döşendikten sonra ceviz ve irmikten yaptığımız kaymağı döküyoruz. Üzerine ceviz veya fıstık döktükten sonra bir kat daha döşüyoruz. Yüzüğümüzü çektikten sonra dilme aşamasına geçiyoruz. Dilim işlemi bittikten sonra tepsimiz fırına girip şerbetleniyor. Belli süre dinlendikten sonra ise sevkiyata hazır hale gelmiş oluyor."

'TATLINIZI TADARAK ALIN'

Veysel Murat, yeni yapılmış bir baklavanın 2 gün tezgahlarda kalabildiğini söyledi. Baklavanın 3 güne kadar tazeliğini koruduğunu kaydeden Murat, "Baklavayı bir hafta sonra dahi tüketebilirsiniz. Bayramda aldığınız baklava eğer elinizde kalırsa paketleyip, derin dondurucuya koyabilirsiniz. Daha sonra oda sıcaklığında 3-4 saat ısıttıktan sonra da tüketilebilir" diye konuştu. Baklavanın oda sıcaklığında saklanması gerektiğine dikkat çeken Veysel Murat şöyle devam etti:

"Baklavayı dolaba koyduğunuzda beyaz şeker kullandığımız için kristalleşme yapabilir. Bayramlarda ben en fazla klasik baklava tavsiye ediyorum. Çünkü bunların raf ömrü daha uzundur. Gevrekliğini ve hışırlığını korur. Hafif bir tatlı olarak şöbiyet tercih edebilirsiniz. Bol fıstıklı bir ürün tercih edenler için açık şöbiyetimiz var. Klasik havuç dilimi ile bol miktarda dürüm tatlımız var. Vatandaşlarımız bayramda da her zaman alışveriş yaptıkları yerden tatlılarını alsınlar. Ürünlerini tadarak almalarını öneriyorum. Bildiğiniz güvendiğiniz yerlerden alışveriş yapın. İnsanlar evlerinden çıkmıyorlar. Bizim gibi gıda işletmeleri artık paket servisle hizmet veriyor. Telefon açtıklarında paket hizmeti devam ediyor. Bizi yaşlılar arıyor. Onların evden çıkamadıkları için tatlılarını evlerine götürüyoruz. Korona günlerinde dayanışmamız devam ediyor. İnşallah ağız tadıyla bayram yaşarız. Bayramdan sonra daha iyi günlerin geleceğine inanıyorum."


Ramazan Bayramı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 01:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bayram baklavaları evlere servis ediliyor - Son Dakika

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