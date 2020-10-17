Bayram Bektaş: "Bu şekilde bugün bu maçı kaybetmemeliydik"

Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Sivasspor karşılaşmanın ardından, "Bu şekilde bugün bu maçı kaybetmemeliydik" dedi.

Kayserispor, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında ağırladığı Sivasspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Bayram, " Azerbaycan'da olan hain saldırıda ölen kardeşlerimize rahmet diliyorum. Her zaman yanlarına olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.

Maçı değerlendiren Bektaş, "Üzgünüz. İyi başlamıştık, ikili mücadeleleri kazanarak atak tazeleyen takımdık. Yememiz gereken bir gol oldu. Basit bir gol oldu. Akan oyunda net fırsat vermezken böyle bir gol yemek bizi 1-0 yenik duruma düşürdü. Nitekim golü bulduk ama aynı şekilde yine geriye düştük. Bu şekilde bugün bu maçı kaybetmemeliydik. Oyuncularımdan genel anlamda memnunum. Böyle basit bir gol yediğimiz zaman olmadı. Eksikte kaldık, çok fazla açık verdik. Kontralarda rakip kolay fırsatlar buldu. 2 hafta önce de aynı senaryoyu yaşadık ama deplasmanda telafi ettik. Bu hafta bay takımız. Bu arayı iyi değerlendirip daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ