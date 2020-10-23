Bayram Bektaş: Çaykur Rizespor maçını kazanmak için sahaya çıkacağız - Son Dakika

Bayram Bektaş: Çaykur Rizespor maçını kazanmak için sahaya çıkacağız

23.10.2020 18:20
Bayram Bektaş: Çaykur Rizespor maçını kazanmak için sahaya çıkacağız, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktör Bayram Bektaş, "Çaykur Rizespor maçını kazanmak için sahaya çıkacağız ve bu hafta kaybettiğimiz 3 puanı Rize deplasmanında kazarak telafi etmek istiyoruz" dedi.

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktör Bayram Bektaş, "Çaykur Rizespor maçını kazanmak için sahaya çıkacağız ve bu hafta kaybettiğimiz 3 puanı Rize deplasmanında kazarak telafi etmek istiyoruz" dedi.

Ligin 6'ncı haftasını maç oynamadan geçirecek olan Kayserispor 7'nci hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş,, "Sivasspor maçıyla alakalı çok üzgünüz. Maçı kazanmak adına bütün çalışmalarımızı yapmıştık. Hem rakiple alakalı hem kendi oyunumuzla alakalı o motivasyonla sahaya çıktık. İyi başladık  ama futbolda basit hatalardan kaynaklı geriye düşebiliyorsunuz. 2 basit hata nedeniyle goller yedik. Lig'de 5 hafta bitti ve beni en çok üzen taraf istediğimiz oyun bütünlüğünü bir türlü yakalayamadık. Özellikle kanat oyuncularımız eksik. Koronavirüs olan 4 oyuncumuz var. 3 günde bir test yapıyoruz fakat bir yerden bulaşıyor. TFF yeni yönetmeliğine göre artık maç ertelenmeyecek. Genç takımlardan takviye yapılarak maçlar devam edecek. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiğini  varsayarak bu hafta sonu Kayserispor U19 takımıyla bir hazırlık maçı yapacağız. Beni üzen en büyük faktör oyuncularımın tam olmaması. İlk 5 haftada bizim 9-10 puan toplamamız gerekiyordu. Bütün maçlarımızı iyi oynayarak kazandık ve kaybettik. Sadece B.B.Erzurumspor maçını saymıyorum. O maçta ne mücadele ne de oyunumuzu ortaya koyabildik. Önümüzdeki hafta Çaykur Rizesporla karşılaşacağız. Çaykur Rizespor maçını kazanmak için sahaya çıkacağız ve bu hafta kaybettiğimiz 3 puanı Rize deplasmanında kazarak telafi etmek istiyoruz" dedi.HASAN HÜSEYİN ACAR: TOPARLANACAĞIZ

Kayserispor kaptanı Hasan Hüseyin Acar ise, " Takım kaptanlığıyla alakalı tabi ki çok tecrübeli veya yaşlı bir oyuncu değilim ama oynadığım kadarıyla yeterince tecrübem var. 3 senedir buradayım. Burayı seviyorum, buradaki herkes beni seviyor. Başkanımız ve hocamız sağ olsun. Takımımızda çok tecrübeleri arkadaşlarımız ve ağabeylerimiz bulunuyor. Bana yardımcı oldukları için sıkıntı yaşamıyorum. Kayserispor'da takım kaptanlığı yapmak hedeflerimden biriydi ve hedefime ulaştığım için mutluyum. Bende elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Şuanda 2- 3 kişi eksiğimiz var. Ama sezon daha yeni başladı. İster istemez alışma süreci oluyor. Yeni gelen çok arkadaşlarımız var. Henüz 2 antrenman yapıp maça çıkan  arkadaşlarımız var. Biraz zor bir durum ama toparlanacağız. Bay haftası bize çok yarayacak. Bu haftayı bay geçmemiz sakatlar açısından bize çok yaradı. Bir türlü tam takım çıkamadık. Maçlara tam kadro çıktığımızda herkes gerçek Kayserispor'u izleyecek. Dışarıda da oynadığımız maçlar çok zor çünkü, artık içeri dışarı diye bir şey kalmadı. Artık ligde herkes herkesi yenebiliyor. İnşallah bizde bu  maça iyi hazırlanıp, eksiklerimizde geldikten sonra kazanıp çıkışa geçeceğiz" diye konuştu.

Bayram Bektaş: Çaykur Rizespor maçını kazanmak için sahaya çıkacağız
Bayram Bektaş: Çaykur Rizespor maçını kazanmak için sahaya çıkacağız
Bayram Bektaş: Çaykur Rizespor maçını kazanmak için sahaya çıkacağız
Bayram Bektaş: Çaykur Rizespor maçını kazanmak için sahaya çıkacağız
Bayram Bektaş: Çaykur Rizespor maçını kazanmak için sahaya çıkacağız

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bayram Bektaş: Çaykur Rizespor maçını kazanmak için sahaya çıkacağız - Son Dakika Spor

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