- Bayram Bektaş: "Galibiyetin sevincini yaşayacağız"

HES Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş:

"Futbolcular, haddimizi bilerek kazanacağımız gibi oynadılar"

KAYSERİ - HES Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Kasımpaşa maçının ardından konuştu.

Galibiyetin sevincini yaşayacaklarını söyleyen Bektaş, "Futbolcular haddimizi bilerek kazanacağımız gibi oynadılar" dedi.

HES Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, 1-0 kazanılan Kasımpaşa maçının ardından konuştu. Kendi adlarına zor bir karşılaşma olduğunu belirterek sözlerine başlayan Bektaş, "Zor bir karşılaşma oldu kendi adımıza. Belli hazırlıklar yaptık. Oyun tarzımızla alakalı ancak Cuma günü gelişen olaydan dolayı böyle bir kadro ile çıktık. Bu süreçte gece gündüz çalışan. Transferlerin takıma katılması için kendi işini bırakıp bizimle mesai yapan başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bektaş, "Hepsini kutluyorum oyuncuların. Bu gün haddimizi bilerek bir takım maçı nasıl kazanacaksa öyle oynadılar. Mücadele örneği gösterdiler. İlk maç bizim için önemliydi. Şartlara sığınmıyorum. Bir takım oyun disiplinine bağlı kaldığı zaman konsantrasyondan kopmadığı zaman rakip kim olursa olsun maç kazanabiliyor. Şimdi galibiyetin sevincini yaşayacağız" ifadesinde bulundu.