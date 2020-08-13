Bayram Bektaş'ın Kayserispor'daki ekibi netleşti!

Hes Kablo Kayserispor'da hafta başında göreve başlayan teknik direktör Bayram Bektaş'ın yardımcılığını yapacak olan ekip belli oldu.

Bayram Bektaş'ın yanı sıra 7 kişilik bir teknik ekip sarı kırmızılı takımın başarısı için görev yapacak.

Bayram Bektaş'ın ekibindeki isimler ve görevleri şunlar:

Kemal Kurak (yardımcı antrenör)

İbrahim Dağaşan (yardımcı antrenör)

Mehmet İpek (yardımcı antrenör)

Gökhan Ünal (yardımcı antrenör)

Ahmet Kuzaltı (kaleci antrenörü)

Ömer Faruk Mahir (atletik performans antrenörü)

Kaan Karakaş (analizci)