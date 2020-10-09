Bayram Bektaş: Kümede kalma hedefi çok ucuz - Son Dakika

Bayram Bektaş: Kümede kalma hedefi çok ucuz

09.10.2020 13:24
Bayram Bektaş: Kümede kalma hedefi çok ucuz, System.String[]

"Milli ara sonrası tam takım sahada olacağız""Lennon'un biraz zamana ihtiyacı var""Kayserispor'un lige renk katan bir takım olmasını istiyorum"İlyas KAPLAN / KAYSERİ,- Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, "Kümede kalma hedefi çok ucuz şeyler.

"Milli ara sonrası tam takım sahada olacağız"

"Lennon'un biraz zamana ihtiyacı var"

"Kayserispor'un lige renk katan bir takım olmasını istiyorum"

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ,- Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, "Kümede kalma hedefi çok ucuz şeyler. Ben bir takıma kümede kalmak için gelmem" dedi.

Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Fitness ve ısınma hareketleri gerçekleştiren futbolcular yarı sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Bayram Bektaş, takımda 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi. Bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitifi çıkmasının takımda tedirginlik yarattığını belirten Bektaş, "Bu sabah da bütün takım da test yaptırdık, inşallah yayılmamıştır. Lig başladı; 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldık. Ankaragücü deplasmanına kendi sahamızda kaybettiğimiz 3 puanın telafisi için gitmiştik, telafi etmeyi de başardık. Transferin son gününde eksik olan 2 mevkilere 2 isim daha katıldı. Umarım bir an önce takım bütünlüğünü sağlarız. Oynamak istediğimiz oyunu sahaya daha iyi yansıtırız. İyi bir kadroya sahip olduk. Tek düşüncemiz Sivasspor maçı. Onlar da iyi kadro kurdu ama biz de kendi sahamızda maçımızı kazanıp bay haftamıza 9 puanla gitmek istiyoruz" diye konuştu."MİLLİ ARA SONRASI TAM TAKIM SAHADA OLACAĞIZ"İlk hafta maça yeni transferlerden yoksun çıktıklarını kaydeden Bektaş, "Allah da yardım etti galip geldik. Sahaya bir şeyler koyarsanız takım bütünlüğü, sistem ve disipline uyduğunuz zaman bir artı oluyor. Bir yerden sonra da kalite faktörü devreye giriyor. Pedro ve Manzala da dönünce çok daha iyi olacağız. Diğer futbolcular da maksimum performanslarını sahaya vermeye çalışıyor. Milli maç arası ve Sivasspor maçından sonra 1 haftayı fikstür gereği maç yapmadan geçireceğimiz zaman zarfında Allah'ın izni ile tam takım sahada olacağız" ifadelerini kullandı."LENNON'UN BİRAZ ZAMANA İHTİYACI VAR"Oyun düzeni hakkında gelen bir soru üzerine Bayram Bektaş, "Zaman zaman oyun sisteminde değişiklik olabilir. Fernandes'in gelmesi ile o bölgede düşündüklerimizi yapabilmek adına hem kanatları hem de forveti beslemede ve merkezden dikine çıkışlarda kalitemiz daha da artmış olacak. Bazı oyuncular hemen adapte oluyor, bazılarının adapte olması biraz zaman alabiliyor. Lennon da onlardan biri. Onun da biraz zamana ihtiyacı var. Ben hep dolu tribünlere karşı oynamak istiyorum. Taraftarımızdan mahrum kalmamıza üzülüyorum. Bizi desteklemeye devam etsinler" diye konuştu."KAYSERİSPOR'UN LİGE RENK KATAN BİR TAKIM OLMASINI İSTİYORUM"

Sezon başında başkan Berna Gözbaşı ile de konuştuğunu da belirten Bayram Bektaş, "Bizim başkan Berna Gözbaşı ile sezon öncesi konuştuğumuzdaki gibi küme düşme hattından uzak. İlk 10 takım arasında hedefimizi belirleyelim. Zaten sonuçlar bizi bir yere getirecektir. Hedefimizi belirleriz. Ama kümede kalma hedefi çok ucuz şeyler. Ben bir takıma kümede kalmak için gelmem. Takımda geçen sezonun travması var. Şimdi yeni bir hedef, yeni bir kadro ile Kayserispor'un mücadelesi ile lige renk katan bir takım olmasını istiyorum. Başkana da bunu söyledim. Bunun için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Bayram Bektaş: Kümede kalma hedefi çok ucuz
Bayram Bektaş: Kümede kalma hedefi çok ucuz
Bayram Bektaş: Kümede kalma hedefi çok ucuz
Bayram Bektaş: Kümede kalma hedefi çok ucuz
Bayram Bektaş: Kümede kalma hedefi çok ucuz

Bayram Bektaş, Kayserispor, Hes Kablo, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bayram Bektaş: Kümede kalma hedefi çok ucuz - Son Dakika Spor

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