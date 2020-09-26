- Bayram Bektaş: "Ligin henüz başı, bunun telafisi Ankaragücü'nü deplasmanda yenmek olacak"

KAYSERİ - Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, 3-1'lik Erzurumspor yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada, "Ligin henüz başı, bunun telafisi haftaya Ankaragücü'nü deplasmanda yenmek olacak" dedi.

Kayserispor, ligin 3. haftasında sahasında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-1 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, "Maçı ikiye ayırmak lazım. İlk yarı anlam veremediğim bir oyun hiç bizim tarzımıza uygun değil. Kopukluklar, mesafeler ve eşleşmeler de eksikliler. Yani hiç olmaması gereken bir ilk yarı ve çok basit iki gol yedik. İkinci yarıda biraz daha risk alarak, üçlüye dönerek biraz daha hücumsal anlamda, biraz daha üretken olmak adına bir mücadele verdik. Golü bulunca eşitliği de yakalayabilirdik. Golden sonra 2-3 tane net pozisyonumuz var, sonuçlandıramadığımız. Gelelim 3. gole, burada ders çıkarmamız gereken, özellikle bir ilk yarı var. Belki yeni bir savunma ama hepsi tecrübeli, profesyonel, üst düzey oyuncular bu kadar basit hata yapmamalılar. Hakemle alakalı çok kısa bir şey söyleyeceğim. Hiçbir zaman hakemleri eleştirmedim. Her zaman hakemin adaletine inanan bir insanım ama biraz oyunun yavaşlamasına, durmasına ki rakip bunu çok iyi değerlendirdi, çok iyi kullandı. Dolayısıyla biraz daha ağırlığını koyması gerektiğini düşünüyorum. Çok basit kaldı. Bu bahane değil buna sığınmıyorum. Ligin henüz başı, bunun telafisi haftaya Ankaragücü'nü deplasmanda yenmek olacak. Haftaya deplasmandan galip geldiğimiz taktirde, kaybımız çok olmuyor. Çünkü uzun bir ligimiz var ve ligin henüz başı. Karamsar değilim, ümitsizliğe de kapılmıyorum. İyi bir takımız, iyi bir ekibimiz var. Herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. O nedenle bu maçla alakalı söyleyeceklerim bunlar. Şimdi 6 gün sonra bir maçımız var. İyi hazırlanıp Ankaragücü maçından galip dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.