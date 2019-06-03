Bayram bereketi esnafın yüzünü güldürdü
1 saat önce
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi yaşanan alışveriş yoğunluğu, esnafın yüzünü güldürdü.
Şırnak
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:38 Kaynak: İHA
'ın Silopi
ilçesinde Ramazan Bayramı
öncesi yaşanan alışveriş yoğunluğu, esnafın yüzünü güldürdü.
Şırnak'ın Silopi ilçesindeki vatandaşlar, Ramazan Bayramı'na bir gün kalmasıyla çarşı pazara akın etti. Yaşanan alışveriş yoğunluğu, esnafın da yüzünü güldürdü. Kalabalık olan çarşının huzurun göstergesi olduğunu ifade eden Yunus Bilişik, "Bundan 3 yıl önce millet, bir sıkıntından geçti. Elhamdülillah işler düzene girdi, bölgemizde rahat nefes alıyor. 20 gündür çarşımız kalabalıktır, huzur var. Halk bayram alışverişini yapıyor. Daima böyle huzurun hakim olmasını istiyoruz" dedi.
Esnaf Celal Bilgeç de bundan önceki senelere nazaran pahalılığın olmasına rağmen satışlardan memnun olduklarını aktardı. - ŞIRNAK
Bahçeli'den bayram mesajı: Gönüller alınmalı, dargınlıklar sonlanmalı
Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı vakitleri
Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı
Meteoroloji 5 ili uyardı! Bayramın ilk günü yağmur bekleniyor