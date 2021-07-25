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Tatilcilerin dönüş çilesi! Trafik 7 ilde durma noktasına geldi, art arda kazalar yaşandı - Son Dakika

Tatilcilerin dönüş çilesi! Trafik 7 ilde durma noktasına geldi, art arda kazalar yaşandı

25.07.2021 15:07
Tatilcilerin dönüş çilesi! Trafik 7 ilde durma noktasına geldi, art arda kazalar yaşandı, System.String[]

Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. İstanbul istikametine doğru gelen 4 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası trafik durma noktasına geldi. Bunun dışında Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu ve Karabük'te yoğunluklar yaşanırken, Çanakkale'de ise metrelerce feribot kuyruğu oluştu.

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından tatilciler de dönüş yolculuklarına başladı. Son gün yola çıkan sürücüler Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu ve Karabük'teki güzergahlarda araç yoğunluğuna neden oldu.

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Yolda kontrollerini artıran Karayolları ve polis ekipleri, olumsuzluklara müdahale ederek ulaşımın aksamaması için çalışıyor.Kurban Bayramı tatilinden dönenler zaman zaman TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşmasına neden oluyor. Korutepe Tüneli içerisinde İstanbul istikametinde meydana gelen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası trafik durma noktasına geldi. TEM Otoyolu Korutepe Tüneli'nden itibaren kilometrelerce kuyruk oluştu. Karayolları ekipleri hasar gören araçları yaklaşık yarım saat içinde emniyet şeridine aldı. Yol ulaşıma açılırken, yoğunluk devam etti.

Tatilcilerin dönüş çilesi! Trafik 7 ilde durma noktasına geldi, art arda kazalar yaşandı
Kocaeli

ULAŞIM AKSADI

Bayram tatilinin son günü yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Adapazarı, Arifiye ve Sapanca geçişlerinde araç yoğunluğu oluşturdu. Akıcı trafiğin hakim olduğu güzergahta meydana gelen iki ayrı trafik kazası, Gölyaka- Hendek gişeleri arasında ulaşımın bir süre aksamasına neden oldu.

KARABÜK'TE ARAÇ YOĞUNLUĞU

Bayram tatilinin son gününde yola çıkan sürücüler, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde de araç yoğunluğuna neden oldu.

Karadeniz illerinden özellikle İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi büyükşehirlere gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında trafik oldukça yavaş seyrediyor. Bazı sürücüler, araçlarını kara yolu üzerindeki dinlenme tesislerine ve yol kenarına park edip bekliyor.

BOLU DAĞI'NDA DA TIKANIKLIK VAR

Düzce ve Bolu'da ise dönüşe geçen tatilciler nedeniyle yollarda akıcı yoğunluk yaşanıyor. Son gün yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli geçişi ile Gerede Karadeniz Bağlantı Yolu'nda araç yoğunluğu oluşturdu.

YENİÇAĞ GÜZERGAHINA GİRİŞLER KAPATILDI

Zonguldak ve Bartın istikametinden gelerek Bolu Yeniçağa ilçesinden otoyola girmek isteyen sürücülere izin verilmiyor. Bu güzergahı kullanan sürücülerin D-100 kara yolundan ilerlemesi sağlanıyor.

Karayolları ve polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için güzergahlardaki kontrollerini sürdürüyor.

ÇANAKKALE'DE FERİBOT YOĞUNLUĞU

Çanakkale'de, Kurban Bayramı tatilini tamamlayan çok sayıda kişinin dönüş yolculuğu sürüyor. Kentteki feribot iskelelerine gelen sürücüler öğle saatlerinden itibaren Avrupa yakasına geçmek için feribot sırasına girmeye başladı. Önceki günlerde yaşanan ve 2 kilometreyi bulan yoğunluk bugün yerini sakinliğe bıraktı. Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, vatandaşların dönüş yolculuğunda mağdur olmamaları için arabalı vapur seferlerini "doldur boşalt" sistemiyle, tarifeye bağlı kalmadan yapıyor.

Tatilcilerin dönüş çilesi! Trafik 7 ilde durma noktasına geldi, art arda kazalar yaşandı
Çanakkale

Planlama kapsamında Gökçeada-Kabatepe hattında 3, Gelibolu- Lapseki ve Çanakkale- Eceabat güzergahlarında yedişer, Geyikli- Bozcaada ve Gelibolu-Çardak hatlarında ise ikişer olmak üzere 21 gemiyle hizmet veriliyor.

Tatilcilerin dönüş çilesi! Trafik 7 ilde durma noktasına geldi, art arda kazalar yaşandı

Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatilcilerin dönüş çilesi! Trafik 7 ilde durma noktasına geldi, art arda kazalar yaşandı - Son Dakika


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