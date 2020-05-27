Bayram boyunca mahalle sakinlerine canlı müzik sundular - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Ramazan Bayramı'nın birinci gününden itibaren mahalle sakinlerine canlı müzik sundular.



Tavşanlı İlçesi Bağlık Mahallesi'nde yöre sanatçıları mahalle sakinlerinin isteği üzerine balkondan canlı müzik sundular.



Mahalle Muhtarı Ali Ataş, " Mahallemizde yöresel sanatçılarımız var ve mahalle sakinlerimiz de bu sanatçılarımızdan moral amaçlı canlı müzik talebinde bulundular. Biz de sayın Kaymakamımız Yüksel Kara'ya talepte bulunduk. Sağ olsunlar olumlu baktılar. Biz de sadece mahalle sakinleri olarak değil, herkese açık Bağlık Mahallesi sosyal medya sayfası üzerinde canlı yayın yaptık. Bayram sonuna kadar belli saatlerde canlı müzik programı gerçekleştirdik" dedi.



Mahalle sakinlerinden İsmail Toker, " Korona virüs (Covid-19) salgını süresince halkın üstündeki karamsarlığın Bayramda üzerlerinden atmaları için mahalle muhtarımıza canlı müzik programı isteğinde bulunduk. O da Kaymakamımıza bu konuyu iletti ve güzel de bir program oldu. Herkes sosyal mesafeye dikkat ederek balkonlarından yöre müziklerine eşlik etti"dedi. - KÜTAHYA