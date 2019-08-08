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Bayram çikolataları özel çocuklardan

2 saat önce

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediyesi Engelsiz Yaşam Birimi kursiyerleri ile birlikte bayram çikolatası paketledi.

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BAŞKAN ÇALIK, ÖZEL ÇOCUKLARLA ÇİKOLATA PAKETLEDİ

Engelsiz Yaşam Birimi kursiyerlerinin paketlediği 1800 çikolata kutusu, Beylikdüzü Belediyesi personeline bayram hediyesi olarak verilecek ve onların bayram sofrasına tatlılık katacak.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Beylikdüzü Belediyesi'nde görev yapan personellere hediye edilecek çikolataların paketleri, Engelsiz Yaşam Birimi kursiyerleri tarafından hazırlandı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da katılarak Engelsiz Yaşam Birimi öğrencilerinin heyecanına ortak olduğu çalışmada, beraber bir şeyler yapmanın mutluluğu, çocukların yüzlerine gülümseme, gözlerine ışıltı olarak yansıdı. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile çocukların samimi iletişimi ise izleyenlere 'İlgi ve sevgi en tatlı hediye' dedirtti.

ÇALIK: EMEKLERİNİZE SAĞLIK

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Engelsiz Yaşam Birimi kursiyerlerini ziyaret ederek onlarla birlikte çikolata kutularını paketledi. Başkan Mehmet Murat Çalık ile birlikte belediye personeline hediye edilecek bayram çikolatalarının paketlerini, birbirleriyle ve Başkan ile sohbet ederek hazırlayan Engelsiz Yaşam Birimi kursiyerleri, tatlı anlar yaşadılar. Emekleri için kursiyerlere teşekkür eden Başkan Çalık "Beylikdüzü'nde şeffaf, adaletli ve azimli yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Size daha güzel çevreler oluşturmak için mücadele edeceğiz. Beylikdüzü'nde yaşayan her bir vatandaşımızın daha güzel ortamlarda yaşaması için elimizden geleni yapacağız. Beylikdüzü, Türkiye'nin en güzel yaşam alanı olacak. Beraber yapacağız. Hep birlikte mücadele edeceğiz." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:52 Kaynak: Bültenler
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