Bayram coşkusu balkonlarda ve statlarda yaşandı - Son Dakika

Bayram coşkusu balkonlarda ve statlarda yaşandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19'u gösterdiğinde Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19'u gösterdiğinde Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir sitede vatandaşlar, İstiklal Marşı'nı okumak için hazırlıklarını yaparak, balkonlarını süsledi.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla saat 19.19'da balkonlara çıkan site sakinleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstiklal Marşı çağrısına katıldı.

Vatandaşların İstiklal Marşı'nı büyük bir coşkuyla okuduğu anlarda renkli görüntüler oluştu.

Sakarya

Sakarya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıldı.

Etkinliğe katılan Vali Ahmet Hamdi Nayir, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Köse, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ile diğer katılımcılar İstiklal Marşı'nı okudu.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, burada yaptığı açıklamada, 19 Mayıs'ın tarihte önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "19 Mayıs denince bizim aklımıza özgürlük mücadelemiz geliyor, özgürlüğe olan aşkımız geliyor ve yine bu özgürlük mücadelesinde milletimizin vermiş olduğu büyük fedakarlık, büyük bir gayret aklımıza geliyor.

Dinimizin kutsalları arasında saydığımız, başvuru kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi'ni de biz bu arada kutlamış ve yaşamış oluyoruz. Bu iki güzelliğin de kadrini bilip, kadrinden istifade etmek için güzel faaliyetlerimiz var." diye konuştu.

Öte yandan kent genelinde vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okuyarak coşkuya ortak oldu.

Zonguldak

Zonguldak'ta vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla saat 19.19'da evlerinin balkonlarına çıkarak belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Vatandaşlar İstiklal Marşı'nın bitmesinin ardından alkışlarla marşlar söyledi.

Düzce

Düzce'de Anıtpark Meydanı çevresinde oturan vatandaşlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte saat 19.19'da evlerinin pencere ve balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Evlerinin balkonlarını ve pencerelerini Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süsleyen vatandaşlar, etkinlikte seslendirilen Cumhuriyet konulu şarkılara coşkuyla eşlik etti.

Ellerindeki Türk bayraklarını sallayan vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

18 Temmuz Şehir Stadyumu'nda da İstiklal Marşı okundu.

Bolu

Bolu Belediyesi tarafından Karaçayır Mahallesi'nde araç konvoyu düzenlendi.

BOLVOS Derneği, Bol-Off Derneği ve motosiklet gruplarının da katılım sağladığı konvoy, kentte tur attıktan sonra Sağlık Mahallesi'nde bulunan Atatürk Orman Parkı'na geldi.

Araçların geçtiği sokak ve caddelerde bulunan vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla çalınan marşlara eşlik ederek alkış tuttu.

Atatürk Orman Parkı'nda saat 19.19'u gösterdiğinde konvoya katılan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ise Bolu Atatürk Stadyumu'nda İstiklal Marşı okundu.

Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren spor branşlarının antrenörleri ve sporcuları ile milli sporcular, törende açılan dev Türk bayrağının tarafında İstiklal Marşı'nı okudu.

Öte yandan yurt dışından getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesinde bulunan Hayreddin Tokadi Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlar da saat 19.19'da pencerelere çıkarak İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Karabük

Karabük'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Kent Meydanı'nda saat 19.19'da Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıldı.

Etkinliğe katılan Vali Fuat Gürel, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile diğer katılımcılar İstiklal Marşı'nı okudu.

Konvoy halinde sirenler çalarak alana gelen polis ekipleri, araçları da kullanarak ay ve yıldız oluşturdu.

Işıklandırılan Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda da İstiklal Marşı okundu.

Öte yandan Safranbolu Şehir Stadı'nda da Türk bayrağı açıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Bayram coşkusu balkonlarda ve statlarda yaşandı

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 10:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayram coşkusu balkonlarda ve statlarda yaşandı - Son Dakika

Son Dakika

Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu Alacakaranlık'ın oyuncusu, kız arkadaşıyla birlikte evinde ölü bulundu Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle şaşırttı! Şimdilerde bir içim su Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı anında sildi Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi
Sokağa çıkma yasağı biter bitmez Eyüpsultan Camii'ne koştular Sokağa çıkma yasağı biter bitmez Eyüpsultan Camii'ne koştular         
01:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi         
01:14
Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı         
00:59
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 29 Mayıs'ta camilerimize kavuşacağız, hasret bitecek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 29 Mayıs'ta camilerimize kavuşacağız, hasret bitecek         
00:57
Filistin, ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalarda çekildi Filistin, ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalarda çekildi         
00:39
Koronavirüse karşı bağışık olabilecek kişiler bulundu Koronavirüse karşı bağışık olabilecek kişiler bulundu         
00:35
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu         
00:24
Yunanistan'ın Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin         
00:10
Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic, Şafak Sezer'in canlı yayınına katıldı: Hedef ben miyim Tayfun Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic, Şafak Sezer'in canlı yayınına katıldı: Hedef ben miyim Tayfun         
00:04
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi         
23:59
19 Mayıs'ta İngiliz bayrağına benzeyen havluyu balkonuna astı, mahalle karıştı 19 Mayıs'ta İngiliz bayrağına benzeyen havluyu balkonuna astı, mahalle karıştı         
23:55
TRT'nin düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında birinci belli oldu TRT'nin düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında birinci belli oldu         
23:32
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı         
23:21
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu         
23:19
Atatürk'ün Samsun'a çıktığı geminin tek fotoğrafı! Celal Şengör canlı yayında hikayesini anlattı Atatürk'ün Samsun'a çıktığı geminin tek fotoğrafı! Celal Şengör canlı yayında hikayesini anlattı         
22:59
Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı         
22:54
19 Mayıs mesajında bayramları karıştıran Arda Turan, sosyal medyada gündem oldu 19 Mayıs mesajında bayramları karıştıran Arda Turan, sosyal medyada gündem oldu         
22:43
18 yaşındaki Umut, yüzmek için girdiği gölette boğuldu 18 yaşındaki Umut, yüzmek için girdiği gölette boğuldu         
22:26
15 dakika arayla iki kaza geçiren sürücü hayatını kaybetti 15 dakika arayla iki kaza geçiren sürücü hayatını kaybetti         
22:11
Alkollü şahıs, hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, hem de polise zorluk çıkardı Alkollü şahıs, hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, hem de polise zorluk çıkardı         
22:09
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağında 28 bin 256 kişiye ceza kesildi, 368 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağında 28 bin 256 kişiye ceza kesildi, 368 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı         
22:07
Van'da bir mahalle daha taziye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı Van'da bir mahalle daha taziye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı         
22:06
Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi         
21:34
Beşiktaş'ta tüm koronavirüs testleri negatif çıktı Beşiktaş'ta tüm koronavirüs testleri negatif çıktı         
21:31
Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cesedi bulundu Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cesedi bulundu         
20:54
Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı         
20:47
Tek geçim kaynağı bataklığa saplanan yaşlı adamın ineği kurtarıldı Tek geçim kaynağı bataklığa saplanan yaşlı adamın ineği kurtarıldı         
20:20
TRT'nin TRT'nin "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" hatası sosyal medyada tepki çekti         
19:43
Trump'tan mektupla tehdit ettiği Dünya Sağlık Örgütü'ne bir gözdağı daha Trump'tan mektupla tehdit ettiği Dünya Sağlık Örgütü'ne bir gözdağı daha         
19:28
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu         
19:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2020 04:54:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayram coşkusu balkonlarda ve statlarda yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]