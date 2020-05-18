Bayram coşkusunu

Karabük'te balkonlara çıkan vatandaşlar, hem antrenörler eşliğinde egzersiz yaptı, hem de ellerinde Türk bayrakları ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ekipleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven'in önderliğinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Ergenekon Mahallesi'nde bulunan site sakinlerine Türk bayrakları dağıttı.

Balkonlarına çıkan binlerce kişi, çalan müziklerle eğlenerek antrenörler Şerife Ateş, Asena Dursun, Eylem Adakan ve Nevin Aşağıçayır'ın gösterdiği egzersiz hareketlerini tekrarladı.

Oyun havalarıyla doyasıya eğlenen vatandaşlar, ayrıca ortaokul öğrencisi Tarık Tuğra Arslan'ın, balkonundan dinlettiği marşlara eşlik etti.