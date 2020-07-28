Bayram denetimi yapan büyükşehir zabıtasına çirkin saldırı; 3 yaralı - Son Dakika

Van'da Kurban Bayramı denetimi yapan Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerine saldırı yapıldı. Saldırıda 1 ağır olmak üzere 3 zabıta memuru yaralandı.

Kurban Bayramı öncesinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları kapsamında Cumhuriyet Caddesi'nde denetim yapan Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerine, kuralları hiçe sayarak kentin düzenini bozan seyyar satıcılar ve semaverciler tarafından saldırı yapıldı. Çıkan arbedede 1 zabıta memuru ağır yaralanırken 2 zabıta memuru da hafif şekilde yaralandı. Yaralı zabıta memurları, mesai arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılırken, yaşanan arbede sonrası polis caddede geniş güvenlik önlemi aldı. Saldırıya uğrayan mesai arkadaşlarının hastanede tedavisinin devam ettiğini belirten Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, halkın sağlığını hiçe sayan seyyar satıcı ve semavercilere fırsat vermeyeceklerini söyledi. - VAN