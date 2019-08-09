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Bayram diye sağlığınızdan olmayın!

51 dakika önce

Büyük sofralarda bir araya gelinen bayramlar, bir yandan paylaşımların artmasına diğer yandan güzel lezzetlerin tadılmasına vesile oluyor.

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Kurban Bayramı'nda aşırı tatlı ve et tüketimine dikkat edin

Tüketilen besinlerin çeşit ve miktarının artması, öğün saatlerinin değişmesi, kurban etinin tüketimi, pişirme ve saklama yöntemleri oldukça önem taşımaktadır. Dyt. Psk. Meryem Berrin Ak, bayramda dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

Kurban Bayramı'nın ritüeli kurban eti ile kahvaltı yapmak için beklemek yerine klasik kahvaltı ile güne başlanması gerektiğini öneren Nişantaşı Hastanesi Dyt. Psk. Meryem Berrin Ak, bayramda fazla tüketilen kırmızı et kolesterol ve doymuş yağ bakımından zengin olduğundan sabah kahvaltısında yumurta tüketmeyerek bu dengenin kurulabileceğine dikkat çekiyor. Ak, "Sağlık açısından risk oluşturmaması için bir öğünde kırmızı et tüketildiyse diğer öğünde sebze yemeği tüketmek gerekir. Etin yanında bol miktarda salata ve tahıl olarak ise esmer ekmek veya bulgur pilavı tercih edilmelidir. Yoğurt, cacık ve ayran gibi kalsiyum, fosfor bakımından zengin olan süt ürünlerinin menüde yer alması gerekmektedir." diyor.

Kurban Bayramı, Meryem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:57 Kaynak: Bültenler
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