Son Dakika Haberleri: 'Bayram dolayısıyla piyasaya yaklaşık 25 milyar lira girmesi bekleniyor'
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'Bayram dolayısıyla piyasaya yaklaşık 25 milyar lira girmesi bekleniyor'

29 dakika önce

TESK Genel Başkanı Palandöken, Kurban Bayramı dolayısıyla piyasaya yaklaşık 25 milyar lira girmesini beklediklerini belirterek, "Kurban satışlarının arttığı canlı hayvan pazarlarında dolandırıcılar yine iş başında.

'Bayram dolayısıyla piyasaya yaklaşık 25 milyar lira girmesi bekleniyor', System.String[]
TESK Genel Başkanı Palandöken, Kurban Bayramı dolayısıyla piyasaya yaklaşık 25 milyar lira girmesini beklediklerini belirterek, "Kurban satışlarının arttığı canlı hayvan pazarlarında dolandırıcılar yine iş başında. Pazarcı esnafımız ve vatandaşlarımız sahte paraya karşı çok dikkatli olmalı." dedi.
Kurban Bayramı, Palandöken, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:47 
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