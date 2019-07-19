'Bayram dolayısıyla piyasaya yaklaşık 25 milyar lira girmesi bekleniyor'
29 dakika önce
TESK Genel Başkanı Palandöken, Kurban Bayramı dolayısıyla piyasaya yaklaşık 25 milyar lira girmesini beklediklerini belirterek, "Kurban satışlarının arttığı canlı hayvan pazarlarında dolandırıcılar yine iş başında.
TESK Genel Başkanı Palandöken
, Kurban Bayramı
dolayısıyla piyasaya yaklaşık 25 milyar lira girmesini beklediklerini belirterek, "Kurban satışlarının arttığı canlı hayvan pazarlarında dolandırıcılar yine iş başında. Pazarcı esnafımız ve vatandaşlarımız sahte paraya karşı çok dikkatli olmalı." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:47
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