Son Dakika Haberleri: Bayram dönüşü Bolu geçişinde trafik yok
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Bayram dönüşü Bolu geçişinde trafik yok

1 saat önce

KURBAN Bayramı tatilini uzatanların dönüş yolculuğu başlarken, TEM yolunun Bolu Dağı geçişinde trafik olmadığı görüldü.

Bayram dönüşü Bolu geçişinde trafik yok, System.String[]
KURBAN Bayramı tatilini uzatanların dönüş yolculuğu başlarken, TEM yolunun Bolu Dağı geçişinde trafik olmadığı görüldü.
Bayram tatilini hafta sonu tatiliyle birleştirenler, sabah saatlerinden itibaren memleketlerine dönmeye başladı. TEM'in Bolu geçişinin İstanbul yönünde trafik olmadığı gözlendi. Ulaşımda aksama meydana gelmezken, dönüşlerin gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.


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Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:36 Kaynak: DHA
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