Bayram dönüşü Bolu geçişinde trafik yok
1 saat önce
KURBAN Bayramı tatilini uzatanların dönüş yolculuğu başlarken, TEM yolunun Bolu Dağı geçişinde trafik olmadığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:36 Kaynak: DHA
KURBAN Bayramı tatilini uzatanların dönüş yolculuğu başlarken, TEM yolunun Bolu
Dağı geçişinde trafik olmadığı görüldü.
Bayram tatilini hafta sonu tatiliyle birleştirenler, sabah saatlerinden itibaren memleketlerine dönmeye başladı. TEM'in Bolu geçişinin İstanbul
yönünde trafik olmadığı gözlendi. Ulaşımda aksama meydana gelmezken, dönüşlerin gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
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