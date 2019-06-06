Son Dakika Haberleri: Bayram dönüşü erken başladı...Şehir merkezinde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
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Bayram dönüşü erken başladı...Şehir merkezinde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi

14 dakika önce

Bayram dönüşü erken başladı.

Bayram dönüşü erken başladı...Şehir merkezinde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
KARABÜK - 9 günlük Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketlerine gelen vatandaşlar dönüş yolculuğuna başladı. İstanbul ve diğer büyük kentlerden başta Karabük olmak üzere Kastamonu ve Sinop'a gelen vatandaşlar bayramın son günü geri dönüş için yeniden yollara düştü.
Bayram süresince özellikle metropollerden bayram için memleketlerine gelen tatilcilerin dönüş çilesi erken başladı. Kastamonu ve Sinop'tan İstanbul'a gidecek olan tatilcilerin geçiş güzergahında olan Karabük'ün şehir merkezinde araç kuyrukları kilometrelerce uzadı. O anlar ise Drone ile havadan görüntülenirken, trafik polisleri yolu açık tutmak için saatlerce kavşaklarda trafiği düzenlemeye çalıştı. İstanbul yoluna bağlanan demir çelik kavşağından başlayan araç kuyrukları zaman zaman Çevre yoluna kadar yaklaşık 5 kilometre uzadı.
Bayram dönüşü erken başladı...Şehir merkezinde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:25 Kaynak: İHA
Sinop, İstanbul, Genel
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