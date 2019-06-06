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Bayram dönüşü kaza: 4 yaralı

20 dakika önce

AKSARAY'da bayram ziyaretinden dönenlerin içinde bulunduğu otomobil, traktörle çarpıştı.

Bayram dönüşü kaza: 4 yaralı, System.String[]


AKSARAY'da bayram ziyaretinden dönenlerin içinde bulunduğu otomobil, traktörle çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Mehmet Öntaş (27) yönetimindeki 06 KB 42 88 plakalı otomobil, kavşakta Alaybey Atak (63) yönetimindeki 68 HA 557 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada Alabey Atak ile otomobil sürücüsü Mehmet Öntaş ve yanındaki yakınları Gamze Küçük (26) ve Tuğçe Aslan (27) yaralandı. Araçta sıkışan Gamze Küçük, çağırılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralı 4 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Ankara'da oturan otomobil sürücüsü Öntaş ve iki yakınının Nevşehir'den bayram ziyaretinden döndükleri belirtildi.

- Aksaray
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:18 Kaynak: DHA
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