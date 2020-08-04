Bayram dönüşü otogarda hareketlilik sürüyor - Son Dakika

Bayram dönüşü otogarda hareketlilik sürüyor

İSTANBUL - Kurban Bayramı için İstanbul'a dönüş yapan vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik oluşturdu. Memleketten çuvallarla yiyecek getiren vatandaşlar, dönüş yolunda trafik yoğunluğunun azaldığını ifade etti.

Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle beraber ilk iş günü başladı. Bayramın üçüncü gününden itibaren İstanbul'a dönmeye başlayan vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Gece saatlerinde İstanbul'un girişinde ve köprülerde uzun araç kuyrukları oluşurken sabah saatlerinde ise trafikte ve otogarda bayram yoğunluğunun azaldığı gözlendi. Memleketten dönmek için sabahı bekleyenler trafiğe takılmadan İstanbul'a ulaştı. Ellerinde yiyecek dolu çuvallarla otogara gelen vatandaşlar, evlerinin yolunu tuttu.

Manisa'ya sefer yapan seyahat firması çalışanı Emin Soyarslan, "Yollarda yoğunluk var ama eski bayramlara nazaran kalabalık yok. Otogarda da durumlar belli. 45 kişilik arabaya 27 kişi alıyoruz. Aldatma bir doluluk var. Normalde 7 saatte geliyorduk. Şimdi 9 saatte geliyoruz" diye konuştu.

Kurban Bayramı için Adana'ya gittiğini ifade eden Suat Tekin, "Bayramdan dönüyoruz. Ellerimiz, kollarımız dolu. Eşyalı geldik. Memleketimize özgü ne varsa aldık getirdik. İçinde patlıcan var. Adana'ya özgü biberlerimiz var. Adana'nın meyveleri var. Memleketin meyveleri sebzeleri var. İstanbul'da bulursun da bunun gibi tazesini, doğalını bulamazsın. Fiyat konusunda da daha uygun. Yolculuğumuz iyi geçti. Gayet güzeldi. Dudullu tarafında 15 dakika bir yoğunluk vardı" dedi.

Mersin'e ailesini görmek için gittiğini ifade eden Evrim Adalı, "Ben bayram bitiminde geldiğim için şanslı olan tarafım. Trafiksiz geldim. Geceden takip ettiğim kadarıyla yoğun dönüşler olmuş. Sabah her şey güzeldi. Yeni köprüyü kullandık. O tarafta trafik yoktu. Mersin tarafından geldim. Ailemin yanındaydım. Yıllık izindeydim. Bayramdan önce gitmiştim. Bayramı da birleştirenlerdendim" dedi.