Bayram dönüşü zincirleme kaza TEM'i kilitledi - Son Dakika

Bayram dönüşü zincirleme kaza TEM'i kilitledi

Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğunun oluştu TEM Otoyolu havadan görüntülendi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda meydana gelen maddi hasarlı zincirleme trafik kazası sebebi ile kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Bayram dönüşü yolunda oluşan kuyruk havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş yolu TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sebebi ile yoğunluk oluştu. İstanbul istikametinde seyir halinde olan 4 araç Korutepe Teneli'nde çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kaza sebebi ile TEM Otoyolu'nda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Bölgeye intikal eden trafik ekipleri kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma başlatırken, trafik durma noktasına geldi. Oluşan yoğunluğun kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale dönmesi bekleniyor.

Kaza sebebi ile kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğunun oluştuğu TEM Otoyolu havadan görüntülendi.