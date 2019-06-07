Son Dakika Haberleri: Bayram dönüşünde TEM'in Bolu geçişi rahat
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Bayram dönüşünde TEM'in Bolu geçişi rahat

3 dakika önce

RAMAZAN Bayramı tatili dönüşlerinde trafiğe takılmamak için tatilciler yola erken çıkarken, D-100 ve TEM yollarının Bolu geçişinde trafikte yoğunluk yaşanmıyor.

Bayram dönüşünde TEM'in Bolu geçişi rahat, System.String[]
RAMAZAN Bayramı tatili dönüşlerinde trafiğe takılmamak için tatilciler yola erken çıkarken, D-100 ve TEM yollarının Bolu geçişinde trafikte yoğunluk yaşanmıyor.
Tatilciler, bayram tatilinin son günü oluşabilecek trafiğe takılmamak için dün akşam saatlerinden itibaren yollara çıkmaya başladı. TEM'in Bolu geçişinin İstanbul yönünde akşam saatlerinde yoğunluk başladı. Yoğunluk gece boyu da sürdü. Ancak ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. Sabah saatlerinde de yollarda hafif bir yoğunluk olduğu gözlendi. Trafikte durma ya da aksama yaşanmadı. Trafikteki yoğunluğun bu akşam saatlerinde artması bekleniyor.

 


- Bolu
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:45 Kaynak: DHA
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