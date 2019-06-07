Bayram dönüşünde TEM'in Bolu geçişi rahat
1 saat önce
RAMAZAN Bayramı tatili dönüşlerinde trafiğe takılmamak için tatilciler yola erken çıkarken, D-100 ve TEM yollarının Bolu geçişinde trafikte yoğunluk yaşanmıyor.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:21 Kaynak: DHA
RAMAZAN Bayramı tatili dönüşlerinde trafiğe takılmamak için tatilciler yola erken çıkarken, D-100 ve TEM
yollarının Bolu
geçişinde trafikte yoğunluk yaşanmıyor.
Tatilciler, bayram tatilinin son günü oluşabilecek trafiğe takılmamak için dün akşam saatlerinden itibaren yollara çıkmaya başladı. TEM'in Bolu geçişinin İstanbul
yönünde akşam saatlerinde yoğunluk başladı. Yoğunluk gece boyu da sürdü. Ancak ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. Sabah
saatlerinde de yollarda hafif bir yoğunluk olduğu gözlendi. Trafikte durma ya da aksama yaşanmadı. Trafikteki yoğunluğun bu akşam saatlerinde artması bekleniyor.
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