Bayram eğlencesi

Oyuncular, gösterim öncesi basına verdikleri röportajda "Filmimize çok güveniyoruz, önümüzde bayram tatili var, bu bizim için bir şans" şeklinde konuştu.

Oyuncular, gösterim öncesi basına verdikleri röportajda "Filmimize çok güveniyoruz, önümüzde bayram tatili var, bu bizim için bir şans" şeklinde konuştu.

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