Bayram eğlencesi
49 dakika önce
Oyuncular, gösterim öncesi basına verdikleri röportajda "Filmimize çok güveniyoruz, önümüzde bayram tatili var, bu bizim için bir şans" şeklinde konuştu.
Oyuncular, gösterim öncesi basına verdikleri röportajda "Filmimize çok güveniyoruz, önümüzde bayram tatili var, bu bizim için bir şans" şeklinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:37
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