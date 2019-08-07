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Bayram eğlencesi

49 dakika önce

Oyuncular, gösterim öncesi basına verdikleri röportajda "Filmimize çok güveniyoruz, önümüzde bayram tatili var, bu bizim için bir şans" şeklinde konuştu.

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Oyuncular, gösterim öncesi basına verdikleri röportajda "Filmimize çok güveniyoruz, önümüzde bayram tatili var, bu bizim için bir şans" şeklinde konuştu.
Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:37 
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