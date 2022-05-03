Bayram eğlencesi facia ile sonuçlanıyordu - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bayram eğlencesi adı altında havaya sıkılan mermiler faciaya sebep oluyordu. Kafasına yorgun mermi isabet eden 16 yaşındaki genç kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Rüstemler Mahallesi 5577 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin bahçesinde duran 16 yaşındaki Nuray D. isimli genç kızın kafasına nereden geldiği belli olmayan yorgun mermi isabet etti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı kız Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA