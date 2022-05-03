Bayram eğlencesi facia ile sonuçlanıyordu - Son Dakika
Üye Girişi

Bayram eğlencesi facia ile sonuçlanıyordu

03.05.2022 00:58
Bayram eğlencesi facia ile sonuçlanıyordu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bayram eğlencesi adı altında havaya sıkılan mermiler faciaya sebep oluyordu.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bayram eğlencesi adı altında havaya sıkılan mermiler faciaya sebep oluyordu. Kafasına yorgun mermi isabet eden 16 yaşındaki genç kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Rüstemler Mahallesi 5577 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin bahçesinde duran 16 yaşındaki Nuray D. isimli genç kızın kafasına nereden geldiği belli olmayan yorgun mermi isabet etti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı kız Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

YORUMLAR
500
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran: 'Bayramın ruhuna uygun duygu aktarımı yapmayı özlemişiz' Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran: 'Bayramın ruhuna uygun duygu aktarımı yapmayı özlemişiz' Zonguldak'ta bayramlaşma programı düzenlendi Zonguldak'ta bayramlaşma programı düzenlendi

Sakarya, Bayram, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bayram eğlencesi facia ile sonuçlanıyordu - Son Dakika


Son Dakika
23:47 Çocuklarına bayram ziyaretine giden adam, eski eşini bıçaklayarak öldürdü!
23:36 Kanserle savaştığı öne sürülen Putin'in sağlık durumu nasıl? Lavrov, Rus liderin görüştüğü liderleri işaret etti
23:21 Savaşın 68. gününde iki Rus gemisi Bayraktar TB2 tarafından vuruldu
23:01 UEFA'nın Rusya'ya yaptırım uygulaması Türk takımlarının işine yaradı! İşte ekiplerimizin yeni Avrupa haritası
22:36 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, Ibiza tatilinden arka arkaya bikinili pozlarını paylaştı
22:10 CHP'li Tanal, Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret etti! Kavala: Temelsiz bir iddia nedeniyle bana ceza verildi
21:24 Galatasaray'da seçim, 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek
21:11 Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan babasını balyoz kullanarak öldürdü
20:21 Internet Explorer kapatılıyor! Microsoft 15 Haziran'ı işaret etti
20:14 Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 01:18:47. #1.13#
SON DAKİKA: Bayram eğlencesi facia ile sonuçlanıyordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement