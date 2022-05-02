BAYRAM GECESİ BODRUM'DA CADDE VE SOKAKLARDA TURİST YOĞUNLUĞU YAŞANDI - Son Dakika
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BAYRAM GECESİ BODRUM'DA CADDE VE SOKAKLARDA TURİST YOĞUNLUĞU YAŞANDI

02.05.2022 23:43

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde akşam saatlerinden itibaren cadde ve sokaklar turist akınına uğrarken, belli bölgelerde ise trafik yoğunluğu yaşandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde akşam saatlerinden itibaren cadde ve sokaklar turist akınına uğrarken, belli bölgelerde ise trafik yoğunluğu yaşandı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde akşam saatlerinde itibaren cadde, sokak ve çarşıda hareketlik yaşandı. Cumhuriyet Caddesi ile Kale Caddesi'nde yoğunluk oluşturan yerli ve yabancı turistler, kafe ve eğlence mekanlarında doyasıya eğlendi. Bazı yerli ve yabancı turistler alışveriş yaparken bazıları ise yürüyüş yaparak keyifli vakit geçirdi. Bu arada Neyzen Tevfik Caddesi ile Cevat Şakir Caddesi üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

BAYRAM GECESİ BODRUM'DA CADDE VE SOKAKLARDA TURİST YOĞUNLUĞU YAŞANDI
BAYRAM GECESİ BODRUM'DA CADDE VE SOKAKLARDA TURİST YOĞUNLUĞU YAŞANDI
BAYRAM GECESİ BODRUM'DA CADDE VE SOKAKLARDA TURİST YOĞUNLUĞU YAŞANDI
BAYRAM GECESİ BODRUM'DA CADDE VE SOKAKLARDA TURİST YOĞUNLUĞU YAŞANDI
BAYRAM GECESİ BODRUM'DA CADDE VE SOKAKLARDA TURİST YOĞUNLUĞU YAŞANDI
BAYRAM GECESİ BODRUM'DA CADDE VE SOKAKLARDA TURİST YOĞUNLUĞU YAŞANDI
BAYRAM GECESİ BODRUM'DA CADDE VE SOKAKLARDA TURİST YOĞUNLUĞU YAŞANDI
BAYRAM GECESİ BODRUM'DA CADDE VE SOKAKLARDA TURİST YOĞUNLUĞU YAŞANDI
BAYRAM GECESİ BODRUM'DA CADDE VE SOKAKLARDA TURİST YOĞUNLUĞU YAŞANDI
BAYRAM GECESİ BODRUM'DA CADDE VE SOKAKLARDA TURİST YOĞUNLUĞU YAŞANDI
BAYRAM GECESİ BODRUM'DA CADDE VE SOKAKLARDA TURİST YOĞUNLUĞU YAŞANDI
BAYRAM GECESİ BODRUM'DA CADDE VE SOKAKLARDA TURİST YOĞUNLUĞU YAŞANDI
BAYRAM GECESİ BODRUM'DA CADDE VE SOKAKLARDA TURİST YOĞUNLUĞU YAŞANDI
BAYRAM GECESİ BODRUM'DA CADDE VE SOKAKLARDA TURİST YOĞUNLUĞU YAŞANDI
BAYRAM GECESİ BODRUM'DA CADDE VE SOKAKLARDA TURİST YOĞUNLUĞU YAŞANDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAYRAM GECESİ BODRUM'DA CADDE VE SOKAKLARDA TURİST YOĞUNLUĞU YAŞANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAYRAM GECESİ BODRUM'DA CADDE VE SOKAKLARDA TURİST YOĞUNLUĞU YAŞANDI - Son Dakika
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