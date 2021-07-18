Bayram geldi çattı! İşte il il bayram namazı saatleri - Son Dakika

Tam kapanmanın ardından hevesle beklenen ilk bayrama sayılı günler kaldı. 20 Temmuz Salı Kurban Bayramı'nın ilk günü. Diyanet İşleri Başkanlığı, illerdeki bayram namazı saatlerini paylaştı.

İşte il il bayram namazı saatleri:

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.18, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.54, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.51, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.59'da eda edilecek.