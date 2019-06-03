“Bayram geldi, hoş geldi; baklava tepsisi boş gel(me)di!

"Bayram geldi, hoş geldi; baklava tepsisi boş geldi" de çocukluğumdan beri duyduğum sözler arasında.

"Bayram geldi, hoş geldi; baklava tepsisi boş geldi" de çocukluğumdan beri duyduğum sözler arasında… Ne güzel ki bayramlarda tepsiler boş gelmiyor; tatlı üretimi de tüketimi de artıyor…

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