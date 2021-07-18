Bayram gelmeden trafik kazaları başladı! 2 araca çarpan otomobil ortalığı kan gölüne çevirdi - Son Dakika

Kurban Bayramı tatili nedeniyle pek çok vatandaş yollara düştü. Ankara Çevre Yolu Bağlıca mevkiinden İstanbul istikametine hareket eden aracın şerit ihlali yaparak karşı şeride geçmesi ise kazaya neden oldu.

17 KİŞİ YARALANDI

Otomobil ilk önce bir minibüse ardından ise başka bir araca çarptı. İlk belirlemelere göre 6'sı çocuk toplam 17 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.