Kurban Bayramı tatili nedeniyle pek çok vatandaş yollara düştü. Ankara Çevre Yolu Bağlıca mevkiinden İstanbul istikametine hareket eden aracın şerit ihlali yaparak karşı şeride geçmesi ise kazaya neden oldu.
Otomobil ilk önce bir minibüse ardından ise başka bir araca çarptı. İlk belirlemelere göre 6'sı çocuk toplam 17 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Bayram gelmeden trafik kazaları başladı! 2 araca çarpan otomobil ortalığı kan gölüne çevirdi - Son Dakika