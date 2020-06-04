Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Göksu-Taşeli Havzası Projesinde 2020 yılı birinci hibe başvurularının başlayacağını söyledi.

Bayram, Göksu-Taşeli Havzası Kalkınma Projesi ve kazandırılan tesis ve işletmelerin hem şehrimiz hem de ülke ekonomisi için büyük kazanç olacağına yürekten inandığını belirtti. Bayram konuşmasının devamında, "Projenin gerçekleştiği bölgenin hacmi dar ama geliri fazla ürünleri en azından kırsaldaki nüfusun kırsalda kalmasına vesile olacak. Projeyle aile çiftliğinin geliştirilmesi, bölgede akıllı tarımsal üretim sistemlerinin kurularak tarımsal yapıda sürdürülebilirliğin esas kılınması, parçalı küçük aile işletmeleri açısından fayda sağlayacağı kanaatindeyiz. Yapılacak olan bu projelerin amacının doğal kaynakları korumanın yanı sıra köylülerin hayat standardını yükseltmek açısından faydalı olacaktır. Göksu bölgesinin konumu itibariyle kuraklığın çok olmasından dolayı küçük sulamalarda tarımsal verimi arttırmak, çiftçimizin ürettiği ürünleri daha kaliteli yapacak ve işletme tesislerinin kurulmasını sağlaması, işletilen ürünlerin pazarlama sorununu ortadan kaldırması açısından önemlidir" ifadelerini kullandı. - KARAMAN