Bayram günleri kabusları olacaktı - Son Dakika

Bayram günleri kabusları olacaktı

15.05.2021 12:50
Bayram günleri kabusları olacaktı, System.String[]

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bayramsa uyarılara rağmen havaya ateş açan magandaların silahından çıkan kurşun, bir evin bahçesindeki kamelyanın çatısını delerek 11 yaşındaki kızın önüne düştü.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bayramsa uyarılara rağmen havaya ateş açan magandaların silahından çıkan kurşun, bir evin bahçesindeki kamelyanın çatısını delerek 11 yaşındaki kızın önüne düştü. Durumu gören baba ise rastgele kurşun sıkan magandalara ateş püskürdü.

Her yıl bayramların gelişini kutlamak için sabah saatlerinde gerçekleşen silah atma geleneği bu yılda devam etti. Kutlama amaçlı havaya rast gele sıkılan maganda kurşunları ise zaman zaman yaralanmalara hatta ölümlere sebep olabiliyor. Bu doğrultuda, Arifiye ilçesi Kalaycı Mahallesinde bayram kutlamaları için havaya rastgele sıkılan kurşun bir evin bahçesinde bulunan kamelyanın çatısını delerek 11 yaşındaki kızın önüne düştü. Santimlerle yaralanmaktan kurtulan çocuk büyük korku yaşarken babası ise rastgele kurşun sıkan magandalara ateş püskürdü. Havaya rastgele ateş edenlerin yaptıklarının yanlış olduğunu aktaran baba Metin Kosovalı, yetkililerden de yardım istedi.

Yazık, günah insanların canını yakmaya gerek yok

Kızının önüne düşen yorgun mermiyi gören ve havaya rastgele ateş açanlara seslenen baba Metin Kosovalı, "Mermi, bahçedeki kamelyanın çatısını delerek çocuğumun yanına düştü. Biz korkudan panikledik. Baktığımızda ise mermi çocuğumun yanına düşmüş yerde daireler çiziyordu. Benim kızım yaralansaydı, ölseydi bunun hesabını kim verecekti. Bu insanlar neler yapmaya çalışıyor, insanların hayatlarıyla oynamanıza gerek yok. Yaptığınız yanlış bir şey, herkes silah kullanabilir ama silahı sağa sola ateş etmek için kullanmayın. Yazık, günah insanların canını yakmaya gerek yok. Benim evladım hastaneler de olsaydı ne yapacaktınız. Bu benim değil başkasının da çocuğu olabilirdi, yaşadığımız gerçekten üzücü bir durum. Yaptığınız bence çok yanlış" dedi. - SAKARYA

Bayram günleri kabusları olacaktı
Bayram günleri kabusları olacaktı
Bayram günleri kabusları olacaktı
Bayram günleri kabusları olacaktı

Arifiye, Sakarya, Bayram, Silah, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bayram günleri kabusları olacaktı - Son Dakika


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