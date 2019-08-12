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Bayram günü 4 kilo bonzai ile yakalandılar

44 dakika önce

Bursa narkotik polisi, Kurban Bayramı'nın ilk günü tatilci kılığına girerek uyuşturucu taciri karı kocayı evlerinde 4 kilo bonzai ile yakaladı.

Bayram günü 4 kilo bonzai ile yakalandılar, System.String[]
Bursa narkotik polisi, Kurban Bayramı'nın ilk günü tatilci kılığına girerek uyuşturucu taciri karı kocayı evlerinde 4 kilo bonzai ile yakaladı.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı'nın ilk günü tatilci kılığına girerek zehir tacirliği yaptıkları yönünde iddia bulunan karı koca M.T. ve H.T.'yi takibe aldı. Yapılan takibin ardından ekipler karı kocanın evine baskın yaptı. Baskında evde yapılan aramalarda 4 kilo bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan karı koca emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 10:14 Kaynak: İHA
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