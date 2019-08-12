Bayram günü 4 kilo bonzai ile yakalandılar
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Bursa narkotik polisi, Kurban Bayramı'nın ilk günü tatilci kılığına girerek uyuşturucu taciri karı kocayı evlerinde 4 kilo bonzai ile yakaladı.
Bursa narkotik polisi, Kurban Bayramı'nın ilk günü tatilci kılığına girerek uyuşturucu taciri karı kocayı evlerinde 4 kilo bonzai ile yakaladı. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 10:14 Kaynak: İHA
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı'nın ilk günü tatilci kılığına girerek zehir tacirliği yaptıkları yönünde iddia bulunan karı koca M.T. ve H.T.'yi takibe aldı. Yapılan takibin ardından ekipler karı kocanın evine baskın yaptı. Baskında evde yapılan aramalarda 4 kilo bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan karı koca emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - BURSA
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