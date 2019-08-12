Bayram günü 4 kilo bonzai ile yakalandılar

Bayram günü 4 kilo bonzai ile yakalandılar Şeker yerine bonzai dağıtacaklardı Narkotik polisi bayram günü tatilci kılığında zehir taciri yakaladıBURSA - Bursa narkotik polisi, kurban bayramının ilk günü tatilci kılığına girerek uyuşturucu taciri karı kocayı evlerinde 4 kilo bonzai ile yakaladı.

Bayram günü 4 kilo bonzai ile yakalandılar

Şeker yerine bonzai dağıtacaklardı

Narkotik polisi bayram günü tatilci kılığında zehir taciri yakaladı

BURSA - Bursa narkotik polisi, kurban bayramının ilk günü tatilci kılığına girerek uyuşturucu taciri karı kocayı evlerinde 4 kilo bonzai ile yakaladı.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramının ilk günü tatilci kılığına girerek zehir tacirliği yaptıkları yönünde iddia bulunan karı kocayı M.T. ve H.T'yi takibe aldı. Yapılan takibin ardından ekipler karı kocanın evine baskın yaptı. Baskında evde yapılan aramalarda 4 kilo bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan karı koca emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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