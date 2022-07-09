Hızırtepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yolda oynayan kız çocuğuna otomobil çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralı kızı hastaneye kaldırırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bayram günü kabusu yaşadılar: Otomobil yolda oynayan çocuğa çarptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.