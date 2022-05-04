Bayram günü komşular birbirine girdi, anne ve oğlu yaralandı - Son Dakika
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Bayram günü komşular birbirine girdi, anne ve oğlu yaralandı

04.05.2022 16:44

Bayram günü komşular birbirine girdi, anne ve oğlu yaralandı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada anne ve oğlu yaralandı.

Bayram günü komşular birbirine girdi, anne ve oğlu yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada anne ve oğlu yaralandı. Polis ekipleri, kavgaya karışan 2 şahsı gözaltına aldı.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Manolya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yaşayan komşular arasında henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine iki grup birbirine girdi. Kavgayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, kavga eden tarafları ayırabilmek için çalışma başlattı. Kavga esnasında Güler Ç. ile oğlu Mustafa Ali Ç. yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan yaralılar, daha sonra tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgayı ayıran polis ekipleri, olaya karışan 2 şahsı gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bayram günü komşular birbirine girdi, anne ve oğlu yaralandı
Bayram günü komşular birbirine girdi, anne ve oğlu yaralandı
Bayram günü komşular birbirine girdi, anne ve oğlu yaralandı
Bayram günü komşular birbirine girdi, anne ve oğlu yaralandı
YORUMLAR
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Osmangazi, Kocaeli, Bayram, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bayram günü komşular birbirine girdi, anne ve oğlu yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayram günü komşular birbirine girdi, anne ve oğlu yaralandı - Son Dakika
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