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Bayram günü serinlemek için girdiği barajda boğuldu

42 dakika önce

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'ne serinlemek için giren bir genç boğuldu.

Bayram günü serinlemek için girdiği barajda boğuldu, System.String[]
Elazığ'da Keban Baraj Gölü'ne serinlemek için giren bir genç boğuldu.

Olay, Keban Baraj Gölü Havzasında Elazığ-Pertek feribot iskelesi yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğulcan Togtay (26), arkadaşıyla beraber serinlemek için baraj gölüne girdi. 3 arkadaşı ile birlikte suya giren Togtay, arkadaşlarının kurtarma girişimine rağmen gözden kayboldu.Arkadaşları durumu jandarma ve kurtarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar sevk edildi. Olay yerine gelen dalgıçlar, gencin kaybolduğu yerde arama yaptı. Yapılan arama sonunda gencin cansız bedeni bulunarak çıkartıldı. Gencin cesedi, sağlık ekipleri tarafından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 07:02 Kaynak: İHA
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