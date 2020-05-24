Bayram günü sessizliğe bürünen mezarlıkta kardeşine ve tüm şehitlere dua etti - Son Dakika

Bayram günü sessizliğe bürünen mezarlıkta kardeşine ve tüm şehitlere dua etti

-Buruk geçen bayramda şehitleri unutmadı

VAN - Vanlı Şehit Komando Tuncer Ürgüt'ün abisi Miraç Ürgüt, Ramazan Bayramında yeni tip korona virüs salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mezarlıkta hem kardeşi hem de diğer şehitler için dua etti.

Van merkez Tuşba ilçesinde yer alan Akköprü Mezarlığında korona virüs salgını dolayısıyla Ramazan Bayramı buruk geçiyor. Sabahın erken saatlerinde mezarlığa gelen şehit abisi Miraç Ürgüt'ün kabir ziyaretinde hüzünlü anlar yaşandı. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 1999 yılında şehit olan Tuncer Ürgüt'ün abisi kardeşinin yanı sıra diğer şehitlik mezarlıklarını da ziyaret etti. Ziyaret sırasında tüm kabirlerin başında tek tek dua eden Ürgüt, buruk geçen bayramda şehitleri unutmadı. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan şehit abisi Ürgüt, tüm şehitlere rahmet diledi. Ürgüt, "Devletimiz, milletimiz var olsun. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Kimse boynunu bükemez ve kimse bu devlete başkaldıramaz. Sokağa çıkma kısıtlamasında şehitlik ziyareti için dışarı çıkabiliyoruz ve ben de bu yüzden tüm şehitlerin kabrini geziyorum. Devlet olarak bu hastalığın da üstesinde geleceğiz" dedi.