Son dakika haberi... Bayram günü torna atölyesinde bu kadarına pes dedirten hırsızlık kamerada - Son Dakika

Bayram günü torna atölyesinde bu kadarına pes dedirten hırsızlık kamerada

Kemerburgaz'da vatandaşların namazda olmasını fırsat bilen hırsızlar 100 bin TL'lik malzeme çaldı

İSTANBUL - Kemerburgaz'da geçtiğimiz günlerde torna atölyesinde meydana gelen hırsızlık bu kadarına pes dedirtti.

Vatandaşların namazda olmasını fırsat bilen hırsızların girdikleri atölyeden 100 bin TL değerinde makine ve malzemeleri çaldıkları o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Temmuz Salı sabahı Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi Abdulhamit Han Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bayram sabahı iş yerini gözüne kestiren hırsızlar çalıntı olduğu öğrenilen ticari bir araç ile iş yerinin önüne geldi. Burada kapıları kontrol eden şahıslar daha sonra ayrıldı. Kısa bir süre sonra geri gelen şahıslar aracı torna atölyesinin önüne yaklaştırdı. Kapıları kıran şüpheliler ardından içerideki iş makinelerini ve malzemeleri çalarak arabaya koydu. Hiçbir şey olmamış gibi rahat tavırlarla hırsızlık yapan şahıslar daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Namazdan çıkan vatandaşlar durumu fark etti

Kurban Bayramı'nın birinci günü sabah namazından çıkan vatandaşlar, torna atölyesinin kapılarının açık olduğunu fark ederek iş yeri sahibini aradı. İş yeri sahibi atölye önüne geldiğinde soyulduğunu tespit etti. Durumu polis ekiplerine haber veren iş yeri sahibi daha sonra karakola giderek hırsızlardan şikayetçi oldu.

O anlar kamerada

Sabah erken saatlerde meydana gelen hırsızlık olayı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamerada ilk önce iş yeri önüne gelen hırsızlar kapıları kontrol ettikten sonra buradan ayrılıyor. Daha sonra tekrar gelen hırsızlar iş yerinin kapılarını kırarak içerdeki makine ve malzemeleri arabaya koyuyor. Değeri 100 bin TL değerindeki malzemeleri arabaya koyan hırsızlar daha sonra hiçbir şey olmamış gibi oradan uzaklaşıyor.

İş yeri sahibi Murat Öztürk İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bayramın üçüncü günü olan çarşamba günü memleketten İstanbul'a dönerken yolda yan komşum beni aradı. Kapıların açık olduğunu, metro inşaatındaki arkadaşların burada olup olmadığını sordu. Onun üzerine kapıların kilitlerinin kesik olduğunu görüyor. Ben 1 saat sonra olay yerinde oldum. Polis ekiplerine haber verdik. Olay yeri inceleme geldi. Kamera kayıtlarına baktılar. Kendilerince gereken incelemeleri yaptılar. Daha sonra biz gereken incelemeleri yaptık. İçerde ne kaybımızın olduğuna baktık. O günün stresiyle hatırlayamadığımız mallarımız oldu. Onları tutanaklara geçirmedik. 100 bin TL'nin üzerinde bir kaybımız var" dedi.

Bu nedenle işlerimizin aksadığını kaydeden Öztürk, " İş yapamıyoruz. Bayram dolayısıyla çoğu kişi gelmedi. Pazartesi ve salı günü gelen işleri yapamadık. O malzemeler çalınmış. Frezeye bir şey bağlayacağım o çalınmış, matkap çalınmış. Müşteriye bayram sonrası teslim edeceğim işler vardı onları da teslim edemedim" şeklinde konuştu.

Öte yandan aynı iş yerine daha öncede hırsızların girdiği ve yüklü miktarda makine ve malzeme çaldıkları öğrenildi.