Bayram günü tüfekli, baltalı ve yumruklu miras kavgası - Son Dakika
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Bayram günü tüfekli, baltalı ve yumruklu miras kavgası

03.05.2022 13:33
Bayram günü tüfekli, baltalı ve yumruklu miras kavgası

Samsun'un Bafra ilçesinde kardeşler arasında miras meselesi yüzünden tüfekli, baltalı ve yumruklu kavga yaşandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde kardeşler arasında miras meselesi yüzünden tüfekli, baltalı ve yumruklu kavga yaşandı. Olay anı güvelik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, aynı bahçede evleri bulunan Refaittin Y. ile kardeşi Şerafettin Y. arasında uzun süredir babalarından kalan miras davası nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. Şerafettin Y. evinin bahçesinde kendi tapulu yerine ekmek fırını yaptı. Buna sinirlenen Refaittin Y. iddiaya göre kardeşinin fırınına zarar verdi. Uzun süredir de kardeşini tehdit eden Refaittin Y, sabah bayramlaşmaya gelen kardeşi Şerafettin Y.'nin çocukları ve torunlarının bahçede bulunduğu sırada çıkan tartışmada av tüfeğiyle üzerilerine yürüyerek ateş etti. Bu sırada çıkan arbedede de tüfek ateş aldı. Çıkan arbedede Şerafettin Y. ve damadı, Refaittin Y'nin elinden tüfeği aldı. Tüfeği elinden alınan Refaittin Y., bu sefer eline geçirdiği baltayla onlara saldırdı. Etkisiz hale getirilen Refaittin Y. olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayda tüfekle yaralanan olmadı.

Gözaltına alınan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Bayram günü tüfekli, baltalı ve yumruklu miras kavgası
Bayram günü tüfekli, baltalı ve yumruklu miras kavgası
Bayram günü tüfekli, baltalı ve yumruklu miras kavgası

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Samsun, kavga, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bayram günü tüfekli, baltalı ve yumruklu miras kavgası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayram günü tüfekli, baltalı ve yumruklu miras kavgası - Son Dakika
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